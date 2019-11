Stiri pe aceeasi tema

- O acrobata de 19 ani, angajata a unui circ din Budapesta, a ajuns la spitalul din Hunedoara cu mai multe fracturi cauzate de caderea de la inaltime in timpul unui spectacol, politistii declansand o ancheta "in rem" pentru vatamare corporala din culpa, informeaza

- O acrobata de la un circ din Budapesta, in varsta de 19 ani, a fost ranita grav dupa ce a cazut de la inalțime, in timpul unui spectacol susținut la Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, incidentul s-a produs sambata, in orașul Hunedoara, in timpul unui spectacol de circ. Tanara in varsta de 19 ani a fost…

