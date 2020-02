Stiri pe aceeasi tema

- Remorca unui TIR a lovit un alt autotren, dupa ce a derapat și a patruns pe contrasens iar șoferul acestuia a fost grav ranit. Accidentul a avut loc in localitatea Carligu Mic din Valcea, iar din primele cercetari ale poliției viteza excesiva pe ploaie ar fi determinat tragedia.Șoferul care aprodus…

- UPDATE: Conducatorul autocamionului inmatriculat in Turcia, ce se deplasa pe sensul de mers Valcea – Sibiu, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum (ploaie), iar semiremorca ar fi patruns pe sensul opus de mers intrand in coliziune cu un autocamion inmatriculat in Bulgaria ce circula regulamentar.…

- O manevra periculoasa de intoarcere pe drum national a dus la producerea unei coliziuni intre doua vehicule, in urma careia un barbat a fost ranit, iar ambii soferi implicati au fost depistati cu alcoolemie.Accidentul s-a produs la primele ore ale diminetii de duminica, in timp ce un tanar de 21 de…

- Echipaje de scafandri si pompieri de la ISU Valcea cauta doua masini cazute in raul Olt, dupa un accident produs din cauza oboselii de un sofer de TIR, transmite Agerpres. Accidentul a avut loc in cursul noptii de miercuri spre joi. Soferul TIR-ului a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet…

- O camera de supraveghere din comuna suceveana Cornu Luncii a surprins impactul devastator dintre un BMW care circula cu viteza pe DN 2E și o caruța incarcata cu lemne, care i-a taiat calea, informeaza Monitorul de Suceava. In urma impactului deosebit de violent, caruțașul și calul au scapat, ca prin…

- Un microbuz care transporta muncitori a fost implicat, miercuri, intr-un accident cu o autocisterna, pe DN72, in zona localitatii prahovene Aricestii Rahtivani. In urma accidentului, soferul microbuzului a fost ranit. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentantii ISU Prahova, cisterna este…

- Un polițist din Teleorman a murit intr-un cumplit accident rutier. Tanarul de 25 de ani a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina pe șosea, informeaza romaniatv.net. Accidentul s-a produs, miercuri, pe DJ 504, intre localitatile Alexandria si Laceni. Soferul a pierdut controlul asupra…

- Astazi, in jurul orei 13:00, pe raza municipiului Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Un tanar, de 22 de ani, din Bistrița, in timp ce conducea un autoturism pe strada Octavian Petrovici, din municipiu, in timpul efectuarii manevrei de mers cu spatele a surprins…