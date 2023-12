Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc intre localitațile Gratia și Corbii Mari, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in afara parții carosabile, potrivit ISU Dambovița. La locul intervenției au fost alocate o mașina de stingere, 6 ambulanțe SMURD, un echipaj de descarcerare și 3 ambulanțe SAJ. In sprijin intervine…

- PLANUL ROȘU a fost activat in Dambovița: Opt victime dupa ce un microbuz s-a rasturnat in comuna Corbii Mari. ISU Dambovița anunța: Intre localitațile Gratia și Corbii Mari , -accident rutier – un microbuz s-a rasturnat in afara parții carosabile. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru…

- Un microbuz cu mai multe persoane s-a rasturnat intr-un șanț, miercuri seara, in Dambovița, intre localitațile Gratia și Corbii Mari. Din primele informații de la fața locului, mai multe persoane au fost ranite. „Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru asigurarea asistenței medicale de…

- Autoritatile din Dambovita au activat Planul rosu de interventie, miercuri seara, 20 decembrie, dupa un accident cu „victime multiple”.UPDATE ora 20.40: Un microbuz s-a rasturnat in afara parții carosabile intre localitațile Gratia și Corbii Mari, au precizat pompierii.„Avand in vedere numarul de persoane…

- Accident grav pe DN 1A Crevedia. Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme și un microbuz de transport persoane. In urma impactului, 3 persoane, respectiv un pasager din microbuz, un pasager dintr-un autoturism și o conducatoare auto, au fost transportate la spital pentru…

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a intrat in șanț, marți, pe DN7 - Fețeni, județul Dambovița. Opt persoane sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale. Traficul in zona este blocat. A fost activat Planul Rosu de Interventie

- IPJ Dambovita a fost sesizat, marti seara, ca, pe DN 7, la Feteni, un microbuz in care s-ar fi aflat 12 pasageri ar fi parasit partea carosabila si ar fi intrat in sant.​”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, un microbuz in care se aflau 12 persoane s-a…

- Un microbuz in care se aflau 12 persoane a intrat in șanț, marți, pe DN7 - Fețeni, județul Dambovița. Opt persoane sunt evaluate la fața locului de echipajele medicale. Traficul in zona este blocat.„Intervenție in cazul unui eveniment rutier in comuna Valea Lunga, satul Feteni. Detașamentul Gaești…