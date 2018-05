Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC dinInspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, peDN1 Centura de Vest a municipiului Ploiesti, la intersectia cu strada Buda, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. In urma evenimentului opersoana a fost ranita grav…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca pe DN1B Ploiesti - Mizil, in localitatea Albesti Paleologu, judetul Prahova, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1B, in localitatea Loloiasca, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autotren si un autobuz cu 40 de pasageri. Soferul autotrenului nu a pastrat distanta corespunzatoare si a intrat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza lucrarilor efectuate la podul de peste Raul Vedea, la kilometrii 84+250 si 86+300, circulatia se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN6, la iesirea din Alexandria catre Bucuresti, in judetul Teleorman. …

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir altenativ, pe DN1D Urziceni ndash; Ploiesti, in zona localitatii Albesti Paleologu, judetul Prahova, din cauza unui accident. In urma evenimentului, produs pe fondul unei…

- Mai multe persoane sunt grav ranite, iar echipele de intervenție au ajuns la fața locului. Potrivit primelor indformații, sapte persoane au fost implicate, iar doua sunt incarcerate. Accident grav in Timis. A MURIT in timp ce se intorcea din Germania La fața locului acționeaza patru…

- Accident rutier mortal pe DN 7, judetul Valcea dupa ce o motocicleta a intrat in coliziune cu un autocamion. Din nefericire, conducatorul motocicletei, un barbat in varsta de 41 de ani din Bucuresti, nu a mai putut fi salvat.Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia rutiera este oprita in ambele sensuri ale DN1 Ploiesti – Brasov, in statiunea Busteni, la kilometrul 130, judetul Prahova, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Evenimentul…