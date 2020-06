Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DJ 581, in zona localitații carașene Clocotici, la aproximativ 20 de kilometri de Reșița. Din primele cercetari, s-a stabilit ca in timp ce conducea un autoturism din direcția Reșița spre Gradinari, o tanara de 19 ani din Oravița ar fi pierdut controlul volanului […] Articolul Accident grav intre doua mașini conduse de tineri de 19 ani. O femeie a murit, trei victime ranite grav FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .