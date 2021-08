Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe șoseaua Barboieni-Grozești, raionul Nisporeni. Totul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza in jurul orei 16:00. Potrivit ofițerului de presa, Cristina Vicol, o motocicleta s-a lovit puternic de un tractor.

- O persoana a decedat si doua au fost ranite grav in urma unui accident rutier produs, miercuri dimineata, pe raza localitatii Calinesti din orasul Bucecea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit acestuia, in eveniment a fost implicata…

- In aceasta dimineața doi oameni, un barbat și o femeie, și-au gasit sfarșitul intr-un mod tragic, in urma unui accident in Ialomița. Mașina in care se aflau s-a izbit violent de o autoutilitara.

- Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma pe șoseaua Chișinau-Hincești. Potrivit ofițerei de presa a IP Hincești, Cristina Vicol, trei minori cu varstele de 17, 3 și 7 ani, și o femeie in varsta de 36 de ani, au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale.

- In jurul orei 01.00, prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe DN 2-E 85, la ieșire din Garoafa catre Focșani. Un autoturism a intrat in coliziune cu un cap de pod și s-a rasturnat. Victima, o femeie din Braila, a fost preluata de ambulanța in stare grava. (Comunicat IPJ Vrancea)…

- Un șofer in varsta de 19 ani a ajuns la spital, dupa ce microbuzul pe care il conducea s-a izbit violent intr-o cisterna la o stație PECO. S-a intamplat in aceasta dimineața, in jurul orei 6:00, in intersecția strazilor Balcani și Durlești.

- Accident rutier pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanta. Salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" au fost solicitati sa intervina astazi in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, un sofer a intrat cu autoturismul in parapet, pe bulevardul Mamaia, in…

- Accident violent la intersecția strazilor Meșterul Manole și Vadul lui Voda din Capitala. Șoferul unui automobil a pierdut controlul volanului și s-a izbit intr-un indicator rutier, dupa care intr-un stalp.Impactul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 02:00.