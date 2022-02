Stiri pe aceeasi tema

- O persoana in varsta de aproximativ 64 de ani care se afla la volanul unei mașini a fost gasita intre fiare, blocat și inconștient, dupa ce a facut accident. Evenimentul a avut loc in aceasta seara in Orheiu Bistriței. Barbatul a fost gasit in stare de inconștiența de catre pompieri, aruncat din cauza…

- La accident au intervenit echipaje de urgența din Prahova și Ilfov. Primele informații anunțau ca o persoana ar fi incarcerata. Din fericire, s-a dovedit ca nu a fost așa. Cu toate astea, a exisat o victima care a fost preluata de un echipaj SMURD din Ilfov. La locul evenimentului a intervenit și ISU…

- Un barbat a fost ranit, duminica seara, dupa ce a cazut cu masina de pe DN 12C intr-o prapastie de aproximativ 40-50 de metri, in judetul Harghita. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, accidentul rutier a avut loc pe DN 12C, acolo fiind trimise doua echipaje din cadrul…

- Un accident feroviar a avut loc, miercuri, la o trecere la nivel cu calea ferata, in Timis. Un tren a lovit o masina in localitatea Peciu Nou, iar ca urmare a impactului, soferul a decedat. Potrivit autoritatilor din judetul Timis, soferul unui autoturism a intrat, miercuri, pe linia de cale ferata…

- O autospeciala de Politie din judetul Hunedoara, care se afla in servicul de patrulare, a fost implicata intr-un accident rutier, dupa ce a lovit cu partea laterala un autocamion care circula din sens opus. Cei doi agenti aflati in masina de Politie au fost raniti și au fost transportati la spital.…

- Mai mulți copaci au fost doborați de vantul puternic și sute de consumatori au ramas fara energie electrica, in noaptea de vineri spre sambata, in zona de nord a judetului Prahova, aflata sub COD ROȘU emis de meteorologi. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, aproape 600…

- Aproape 50 de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 20 de persoane fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 49 de apeluri prin care se solicita…

- Patru tineri au fost raniti, miercuri seara, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, in Botoșani. Potrivit ISU Botoșani, accidentul a avut loc pe strada Bucovina din municipiul Botoșani, la ieșirea spre Curtești. Patru tineri au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau…