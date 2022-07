Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia s-a desfasurat pe un singur sens de mers pe toata durata interventiei salvatorilor The post Grav accident cu doua microbuze in Mures! 4 persoane au ajuns la spital (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Grav accident cu doua microbuze in Mures! 4 persoane au ajuns…

- Accident pe strada Caraiman din Reghin The post Accident in Reghin! Doi adulti si doi copii au fost raniti (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Reghin! Doi adulti si doi copii au fost raniti (FOTO) Credit autor: L A. Source

- Drogurile au fost confiscate The post Perchezitii in Mures si Cluj la traficantii de droguri! Trei persoane au fost retinute appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Perchezitii in Mures si Cluj la traficantii de droguri! Trei persoane au fost retinute Credit autor: L A. Source

- Este vorba de un prejudiciu de aproximativ 30.000 de euro The post 8 persoane retinute in urma perchezitiilor din Mures la hotii de ingrasaminte si fier vechi appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 8 persoane retinute in urma perchezitiilor din Mures la hotii de ingrasaminte si fier…

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri The post Accident violent cu doua autoturisme in judetul Mures! Trei persoane au fost ranite (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident violent cu doua autoturisme in judetul Mures! Trei persoane au fost ranite (FOTO) Credit autor:…

- La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș The post Accident pe DN 15, in Gornești! Șase persoane au fost ranite, una fiind in stare foarte grava appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident pe DN 15, in Gornești! Șase persoane…

- 8 persoane au fost implicate in accident The post Grav accident intre Reghin si Toplita! Impact violent intre doua masini si un camion (FOTO) appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Grav accident intre Reghin si Toplita! Impact violent intre doua masini si un camion (FOTO) Credit autor:…

- Un sens de mers a fost blocat The post Accident in Chetani! Un autocamion incarcat cu piatra s-a rasturnat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Chetani! Un autocamion incarcat cu piatra s-a rasturnat Credit autor: L A. Source