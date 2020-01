Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs in jurul ore locale 01:15 (00:15 GMT) in Alto Adige (Tirolul de Sud), regiune italiana limitrofa Austriei, precizeaza cotidianul Corriere della Sera. Dupa ce isi petrecuse seara intr-un restaurant, grupul de tineri turisti germani se afla in apropierea autobuzului lor, cand o masina…

- In timp ce se deplasa pe DN2 E85 pe direcția Buzau catre Vrancea, la ieșire din localitatea Poșta Calnau, o șoferița de 27 de ani din Vrancea a pierdut controlul autoturismului, ieșind in afara parții carosabile. Mașina a intrat in coliziune cu un copac marginal dupa care s-a rasturnat. Accidentul s-a…

- Trei tineri de 16, 18 si 19 ani au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a derapat, s-a rotit pe carosabil si a fost proiectata intr-un sant. Accidentul s-a petrecut marți seara, in jurul orei 20:30, in timp ce un tanar de 26 ani din municipiul Suceava conducea un autoturism marca Mini ...

- Masina condusa de Svetlana Ungureanu a lovit violent un troleibuz de pe linia 21, care circula regulamentar. Accidentul s-a produs pe strada Alba Iulia din Chisinau. In urma impactului, un barbat de 34 de ani care se afla in automobil a murit pe loc. Alti de 25 de oameni din troleibuz au fost raniți.…