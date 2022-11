Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite, miercuri dimineața, pe un drum din Mehedinți, dupa ce o mașina a fost lovita de autospeciala de poliție care era in misiune. Accidetnul a avut loc pe drumul DN6 pe dealul Balota, intre o autospeciala de poliție, aparținand IPJ Mehedinți care venea dinspre Strehaia și un…

- Un accident teribil a avut loc sambata dimineața in apropierea comunei Lapus, județul Maramureș, pe DJ 109F. O mașina a zburat de pe un pod in in albia raului Lapus. Patru persoane au fost ranite grav. Victimele au fost extrase din autoturism, a precizat

- Un barbat a murit si doua femei au fost ranite, duminica, dupa ce o stanca s-a desprins de pe versant, in Defileul Jiului, judetul Gorj, si a cazut peste masina in care se aflau cei trei.

- „Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Bistrita cu autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj de scafandri intervin in localitatea Unirea pentru extragerea unui autoturism din raul Bistrita”, a transmis, duminica, ISU Bistrita-Nasaud. Sursa…

- Mai multe echipaje de salvatori au intervenit, duminica, in judetul Bistrita-Nasaud, unde a fost semnalata o masina in raul Bistrita. In interior au fost gasite doua persoane decedate.„Pompierii militari din cadrul Detasamentului de Pompieri Bistrita cu autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare,…

- Un accident rutier cu mai multe victime a avut loc in aceasta seara, in intersectia Lukoil Pacurari (zona Moara de Foc), Potrivit politistilor, in accident au fost implicate un Range Rover cu numere de Iasi si o Toyota din Republica Moldova. In ambele autoturisme erau cate trei pasageri. Una dintre…

- Un accident a avut loc, luni, in Satu Mare, intre un microbuz de transport persoane și o mașina. Autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție. La locul intervenției s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu apa și spuma, cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala…

- Forțe și mijloace de intervenție din cadrul inspectoratului intervin la un accident feroviar, produs in orașul Tg Frumos, unde o persoana a fost surprinsa de tren. De la Secția de Pompieri Tg. Frumos acționeaza o autospeciala de intervenție și stingere, o autospeciala de descarcerare, un echipaj de…