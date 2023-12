Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Iași. O femeie a fost lovita de o mașina, in timp ce incerca sa traverseze strada neregulamentar. Victima a fost gasita pe strada, cu rani grave, de un pompier și soția lui, medic de profesie. Cei doi au incercat sa o resusciteze, dar fara succes.

- Un accident grav a avut loc, marți de dimineața, in Baleni-Sarbi, acolo unde o femeie, de 76 de ani, a fost spulberata de o mașina, condusa de un tanar din localitate. Suferind mai multe leziuni, victima a fost transportata de urgența la spital pentru ingrijiri medicale. “La data de 31 octombrie a.c.,…

- In aceasta seara, un accident mortal a avut loc, in comuna Peretu, județul Teleorman, dupa ce o mașina a fost spulberata de tren. O persoana și-a pierdut viața in urma evenimentului tragic.

- Un convoi militar a fost implicat intr-un accident, joi dimineața, in Iași. Un TAB a zdrobit o mașina, condusa de o femeie. Se pare ca o șoferița nu a acordat prioritate de trecere unei coloane de TAB-uri ale armatei și a intrat in coliziune cu unul dintre ele. Ea a fost transportata la spital. TAB-ul…

- Un convoi militar a fost implicat intr-un accident, joi dimineața, in Iași. Un TAB a zdrobit o mașina, condusa de o femeie. Se pare ca o șoferița nu a acordat prioritate de trecere unei coloane de TAB-uri ale armatei și a intrat in coliziune cu unul dintre ele. Ea a fost transportata la spital. TAB-ul…

- Un accident rutier grav a avut loc la Iași, informeaza postul Digi24! Se pare ca o șoferița nu a acordat prioritate de trecere unei coloane de TAB-uri ale Armatei și a intrat in coliziune cu unul dintre ele.Conducatoarea auto a suferit un atac de panica și ulterior transportata la spital, relateaza…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie a fost acroșata de o mașina, in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie a fost acroșata de o mașina, in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis Un accident rutier a avut loc marți, 3 octombrie, in Municipiul…

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi in zona Iosefin din Timișoara. Un șofer care se deplasa pe Splaiul Nicolae Titulescu a intrat in viteza intr o mașina care a acordat prioritate la pietoni. Mașina lovita din spate a fost proiectata petrecerea de pietoni, lovind o femeie care traversa strada.…