- Trei persoane au fost transportate la spital, duminica seara, in urma unui accident rutier. Cinci autoturisme au fost implicate intr-un carambol care a avut loc in zona Calea Șagului, in care se aflau, in total, 12 persoane. Incidentul s-a produs in jurul orei 18.30. Intr-unul dintre autoturisme se…

- ISU Ialomita intervine, in aceste momente cu trei autospeciale de stins incendii cu apasi spuma, doua autospeciale cu modul de descarcerare, trei ambulante SMURD, o ambulanta pentru victime multiple, si trei ambulante SAJ, la un accident rutier intre un microbuz si un tir pe DN 2 A, sat Sfantu Gheorghe,…

- Astazi, 6 septembrie 2019, la ora 11:00, un apel la numarul 112 anunța izbucnirea unui incendiu in brutaria de la parterul centrului comercial Shopping City Satu Mare situat pe Drumul Careiului din municipiul Satu Mare. In urma incendiului o parte din construcție s-a prabușit, un numar de aproximativ…

- Accident rutier in lanț pe un drum intens circulat din vestul țarii. Mai multe autoturisme au fost distruse in urma unei coliziuni in care au fost implicate 15 persoane, doua dintre ele fiind ranite. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeanu Zimandu Nou, pe DN79, pe sensul de mers Oradea – Arad.…

- Un numar de 21 persoane au fost implicate duminica dupa-amiaza intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 7, in zona satului Rau Vadului, comuna Caineni, fiind activat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Valcea, a informat IGSU, potrivit...

