- Doua autoturisme s-au ciocnit pe pe Valea Oltului, la Tuțulești, in noaptea de vineri spre sambata.Echipajele de poliție rutiera au constatat ca unul dintre șoferi a fugit. A fost identificat in scurt timp. In urma testului cu aparatul etilotest, s-a constatat ca valoarea alcoolemiei pentru acest șofer…

- Doua mașini s-au ciocnit pe DN 7 in localitatea Tuțulești, Valcea, provocand ranirea a 4 persoane. Unul dintre șoferi a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins ulterior. Testul cu aparatul etilotest a aratat ca acesta avea o valoare de 0,40 mg/l

- Imagini de coșmar, noaptea trecuta, pe breteaua care face legatura intre A1 și DN 7, in Sibiu, dupa ce o duba a patruns pe contrasens, unde a fost spulberata de un TIR. Atat tanarul care se afla la volanul autoutilitarei – un baiat de 22 de ani fara permis de conducere -, cat și pasagerul din același…

- Un accident rutier s-a petrecut vineri dimineața, 16 iunie 2023, la granița dintre Sibiu și Valcea, pe Valea Oltului. Un camion de 7,5 tone a ieșit de pe carosabil și a cazut de la o inalțime de patru metri.

- Polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 69 – Calea Aradului, in afara parții carosabile a fost gasit un barbat in stare de inconștiența. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului impreuna cu un echipaj medical, fiind constatat decesul…

- Un șofer baut a comis-o rau de tot, miercuri, pe un drum foarte circulat din Dambovița. Acesta s-a ales cu dosar penal dupa ce a facut un accident pe DN 71, iar apoi a fugit de la locul faptei, dar ulterior a revenit la locul locul coliziunii. Șoferul vinovat se pare ca nu s-a asigurat corespunzator…

- Potrivit ISU Valcea, din primele informații, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. La fața locului intervin o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD din cadrul Garzii de Intervenție Brezoi și o ambulanța SAJ.Una din victime a fost transportata la spital pentru investigații…

- Momente groaznice intampinate de doi tineri, duminica dupa-amiaza! Aceștia au fost raniți dupa ce au ajuns cu motocicleta intr-un șanț de la marginea Drumului Național 72, pe raza localitații Viișoara. Un tanar din Ionești, de 34 de ani, și o pasagera de 24 de ani au ajuns cu motorul in șanț dupa ce…