Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera pe DN23 din județul Braila este oprita miercuri din cauza unui accident. Patru persoane au fost ranite in urma impactului, au anunțat autoritațile.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 23, in localitatea Siliștea, din județul Braila,…

- Circulația rutiera este oprita joi dimineața pe DN 7 - Valea Oltului, in zona localitații Bujoreni, județul Valcea, in urma unui accident mortal in care au fost implicate o autoutilitara și un camion, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane.…

- Un barbat a murit, luni dimineața, dupa ce mașina pe care o conducea a parasit drumul și a lovit un copac pe DN 69, in zona localitații Sanandrei din județul Timiș. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza un autoturism…

- Traficul este blocat pe Valea Oltului, la Calimanești, din cauza unei coliziuni intre doua TIR-uri și un microbuz. Sunt scurgeri de combustibil.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, in apropierea localitații Calimanești, județul…

- Trei masini au fost implicate, vineri seara, intr-un accudent rutier pe Autostrada Bucuresti-Piteti, in zona Ciorogarla, traficul in zona fiind perturbat.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca trei autoturisme au fost implicate intr-un accident pe Autostrada…

- Circulație blocata, joi dimineața, pe DN7, in Valcea. Un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit in Calimanești. In urma impactului, trei persoane au fost ranite și transportate la spital. Trafic blocat și in Brașov și aglomerație pe sensul de intrare in Capitala al A1.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 56A, localitatea Hinova, județul Mehedinți, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 5 autovehicule.In urma impactului au rezultat 4 victime, care sunt evaluate medical.Circulația rutiera este oprita pe…

- Este ceața densa pe mai multe drumuri din județele Valcea, Brașov, Harghita, Sibiu și Alba, circulația rutiera desfașurandu-se cu dificultate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe mai multe artere rutiere de pe raza județelor Valcea, Brașov,…