Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele din Romania sunt in alerta. Mai multe celebritati de la noi sustin ca o retea mafiota le-ar sparge conturile de socializare. Detalii incredibile au ieșit la iveala in cadrul emisiunii „Acces Direct” de la Antena 1.

- Alte 193 de cazuri cu COVID-19 au fost confirmate marți dupa procesarea a 6.482 de teste, dintre care 2.698 – teste Rapid -Antigen. Optesprezece cazuri sunt de import: 5-Franța, 3-Germania, 3-Irlanda, 2-Turcia, 1-Grecia, 1-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Rusia, 1-Romania.

- Romania a ocupat locul al doilea la Campionatele Balcanice de atletism Under-20 de la Istanbul, desfasurate la finele saptaminii trecute, dupa Turcia, dar inaintea Serbiei. Romania a cucerit 20 medalii, dintre care 6 de aur, 9 de argint si 5 de bronz, in timp ce Turcia a castigat 32 de medalii (9-10-13),…

- Cea de-a 51-a ediție a Campionatelor Balcanice rezervate juniorilor I (U20) se va desfașura sambata, 12 iunie, și duminica, 13 iunie, la Istanbul (Turcia), iar Romania va fi reprezentata de 50 de atleți (21 la feminin și 29 la masculin), informeaza Federatia Romana de Atletism. Printre tricolori, se…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care grupul Wendel, prin intermediul Constantia Flexibles International GmbH, intentioneaza sa preia compania Propak Ambalaj Uretim ve Pazarlama A.S., Turcia”, a anuntat autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr.…

- Proiectele eTwinning, care ofera personalului didactic care activeaza in scolile din tarile europene participante o platforma de comunicare, colaborare, demarare de proiecte si schimb de informatii, au inceput sa fie aplicate și in instituții de invațamant prahovene. Astfel, elevii clasei a IX-a C de…

- Depozitul de gaze naturale Sakarya, descoperit vara trecuta, in august 2020, in largul coastei orasului Eregli, a fost estimat initial la 320 miliarde de metri cubi. Ulterior, in octombrie, Erdogan a anunțat ca rezervele de gaze naturale descoperite in largul coastei turcesti din Marea Neagra contin…

- Municipiul Campulung Moldovenesc a gazduit sambata, 15 mai 2021, ediția a 13-a a Campionatului Balcanic de alergare montana pentru seniori și juniori 1. La competiție au participat 64 de sportivi din șase țari, Ucraina, Turcia, Slovenia, Republica Moldova, Bulgaria și Romania, iar reprezentanții țarii…