Stiri pe aceeasi tema

- Are patru copii, dar nu iși considera inca familia completa. Ricky Martin (48 de ani) s-a casatorit cu Jwan Yosef in urma cu trei ani, in 2017, și a marturisit de curand ca iși dorește mai mulți frațiori și surioare pentru copii lui (gemenii Matteo și Valentino, in varsta de 12 ani; fetița Lucia, de…

- Claudiu a marturisit la „Acces Direct” ca viața i s-a schimbat radical in rau de cand partenera lui de viața l-ar fi parasit la doar patru luni de la cununie. Soțul „Gurița”, așa cum se alinta cu nevasta, susține ca femeia ar fi plecat de acasa cu tot cu zestre, dar și cu fetița lor de aproape 3 anișori.…

- Dupa ce Florentina a povestit in lacrimi la „Acces Direct” ca-și cauta mama de 19 ani, dupa ce a fost abandonata la doua luni de la naștere, tatal tinerei i-a adus acuzații grave femeii. Barbatul a declarat ca aceasta ar fi plecat in Spania și ca și-ar mai fi lasat și alți copii.

- Doi barbați din Reteag sunt anchetați de polițiști, dupa ce și-au batut propriul frate. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru violența in familie. In seara de 25 noiembrie, in urma intervenției la un eveniment sesizat prin apel 112, polițiștii au intocmit un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii…

- O familie cu 2 copii are nevoie de 7.200 de lei pe luna pentru un trai decent. Pe ce se duc cei mai mulți bani O familie cu doi copii are nevoie de 7.200 de lei lunar ca sa poata duce un trai decent in aceste vremuri dificile, arata un studiu realizat pe baza cifrelor Institutului Național de Statistica.…

- Situatie cutremuratoare in America Centrala. Uraganul Eta a lasat 1,2 milioane de copii fara familie sau fara casa, iar numarul este in continua crestere. Ce a lasat in urma uraganul Eta Uraganul Eta a lovit saptamana trecuta America Centrala iar ceea ce a lasat in urma este dincolo de orice imaginatie.…

- Membrii unei familii din Siria, doi adulti si doi copii, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria au fost depistati de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bors in timp ce se deplasau pe jos catre frontiera, potrivit Agerpres.Citește și: DOSAR Mario Iorgulescu…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Borș, judetul Bihor, au depistat o familie din Siria, formata din doi adulți și doi copii, care a incercat sa treaca ilegal granița cu Ungaria.