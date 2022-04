Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Beatrice Bandoiu a marturisit cum a reușit sa il convinga pe interpretul de muzica tradiționala Grigore Leșe sa vorbeasca despre cele mai grele momente din viața. Ce a dezvaluit artista, dar și cat de incantata este de cele auzite.

- Andreea și Marian Buda s-au cunoscut la Antena 1 in cadrul show-ului Mireasa, insa in luna august a anului trecut au facut nunta. Cei doi fac dezvaluiri despre cum se ințeleg acum și cum e viața lor de familie.

- Freddy Rincon (55 de ani), fostul mijlocaș de la Real Madrid, a suferit un accident teribil de mașina in aceasta dimineața. Columbianul a suferit rani grave la cap și a fost transportat de urgența la spital. Rincon conducea in orașul Bogota, capitala Columbiei, cand un autobuz a intrat direct in el.…

- Momente grele pentru familia primarului comunei Oarja, Constantin Bilea! Noaptea trecuta, tatal sau a trecut in neființa. Citește și: Cristina Stocheci: PSD reduce birocrația și faciliteaza accesul fermierilor la ,,Programul Tomata” Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Sincere condoleanțe familiei indurerate!

- Shama`a și Zechariah aveau doar 10 și 12 ani cand s-au casatorit, insa greutațile vieții i-au unit facandu-i de nedesparțit timp de 91 de ani, potrivit CNN. Amandoi, evrei și orfani, au suferit persecuțiile antisemite din Yemen și saracia, insa nu au uitat niciodata sa se bucure de viața petrecuta impreuna.Fiind…

- O familie cu trei copii din Romania s-a mutat definitiv in Zanzibar. Au mers prima data in vacanța, sa vada cum e, le-a placut atat de tare, incat au considerat ca cea mai buna alegere este sa se stabileasca pe meleagurile de vis pentru totdeauna. Iata care este povestea lor de viața și cum se descurca…

- „Nimeni nu poate gusta din dulceața binelui daca nu staruiește in bine, pentru ca pe calea binelui gustam la inceput amaraciune și abia dupa aceea dulceața”. Sf. Nicolae Velimirovici In decursul timpului fiecare dintre noi suntem supuși la diferite teste prin care se dorește evidențierea calitaților…

- Carmen Tanase a lasat viata din Capitala și s-a mutat la țara. Actrița locuiește acum cu fiul ei, Tudor, dupa ce a vandut tot ce deținea in București și s-a instalat in mijlocul naturii. Dupa o viața traita la oraș, in urma cu cateva luni, Carmen Tanase a luat o decizie radicala. De dragul fiului […]…