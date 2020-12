Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 53 de ani din Apa, angajat ca impiegat de mișcare in Gara CFR Seini, a fost atacat și batut crunt azi noapte chiar in biroul din incinta Garii CFR Seini. Barbatul ar fi prins mai multe persoane intr-o cladire dezafectata din stația CFR Seini. Aceștia ar fi plecat din zona […]

- Doua persoane au fost agresate, miercuri seara, in municipiul Constanta, dupa ce masina in care se aflau a fost blocata de doua autoturisme din care au coborat mai multi barbati. Politistii fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in acest scandal, potrivit news.ro. Potrivit…

- Soferul lui Constantin Potarca, omul de afaceri de etnie acuzat de evaziune fiscala, a fost batut de trei persoane din Calnic. Constantin Vladoiu a declarat pe patul de spital ca cei trei l-au batut din invidie pentru legatura sa cu Potarca. Din feri...

- Șoferul unui tractor ar fi fost atacat in seara zilei de ieri, 10 noiembrie, de doi indivizi. Cazul a avut loc intr-o localitate din raionul Orhei. Oamenii legii au fost alertați despre incident la ora 19:15. Conducatorul mijlocului de transport le-a comunicat polițiștilor ca ar fi fost agresat de doi…

- Razvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, caștigator al Ligii Campionilor Asiei și al campionatului Arabiei Saudite, primul antrenor care a reușit eventul in Grecia cu PAOK Salonic a acceptat invitația directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”…

- Mai mulți tineri a fost filmați in timp ce iși imparțeau pumni și picioare pe strada Ion Creanga din sectorul Buiucani al Capitalei. Imagini de la fața locului au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook, transmite publika.md. Din filmulețul inregistrat se observa ca doi tineri au fost doboriți…

- Cazul care socheaza lumea manelistilor! Dani Mocanu s-a batut cu membrii clanului Duduianu. Ce s-a intamplat intre acestia intrece orice imaginatie. George Pian a povestit toate detaliile altercatiei. Dani Mocanu s-a batut cu membrii clanului Duduianu Despre Dani Mocanu stie toata lumea ca este unul…