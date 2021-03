Stiri pe aceeasi tema

- Selly a avut parte de o aniversare de neuitat, care l-a lasat fara 10.000 de lei, fiind amendat de polițiști pentru nerespectarea regulilor in contextul pandemiei, dar și cu acuzații. Vazut ca personaj negativ in acest film, vloggerul a venit cu un raspuns pe canalul sau de Youtube, unde a ripostat…

- Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu sunt in scandal. Cele doua vedete iși arunca in public vorbe grele. Ce acuzații iși aduc divele? Bianca Dragușanu sare la gatul Claudiei :”Minte cu nerușinare” Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu se afla in plin scandal. Bruneta o acuza pe blonda ca ar fi folosit…

- Tzanca Uraganu i-a adus acuzații grave Narcisei, in care susține ca artista ar fi incercat sa il inșele pe Yoannes cu el. Manelistul promite sa faca publice mesajele cu cantareața și sa arate lumii tot adevarul.

- Detalii șocante continua sa iasa la iveala in cazul tinerei in varsta de 25 de ani despre care Mihai, invitatul de la Acces Direct, a spus ca ar fi sechestrata. Femeia a rupt tacerea și i-a confirmat spusele „salvatorului” ei, aducandu-i acuzații grave tatalui copiilor sai. Detalii infioratoare!

- Suparați pe anchetatorii care i-au trimis in judecata pentru ca au vrut sa-l execute pe ucigașul fratelui lor, Grațian și Ciprian Pian au contestat probele depuse la dosar, insa judecatorii s-au ținut tare.

- Narcisa Guța a fost prezenta in platoul Showbiz Report alaturi de fiul ei Alberto. Baiatul merge pe urmele tatalui și se lanseaza in muzica, dar a ales un gen muzical diferit. Din pacate, Nicolae Guța nu il susține in cariera, potrivit spuselor Narcisei.

- „Razboiul replicilor taioase” continua intre Rebeca și fostul ei iubit! Dupa ce ieri tanara l-a acuzat pe acesta ca i-ar fi rapit copilul in varsta de doar 1 an, barbatul i-a adus astazi acuzații grave femeii. In scandal a fost implicata și mama invitatei de la Acces Direct, spunand ca fiica ei ar fi…

- Dupa ce artistul George Amon a povestit la Acces Direct ca fosta iubita l-ar fi jefuit și ca aceasta nu ar mai vrea sa ii inapoieze instrumentele muzicale, femeia a avut și ea dreptul la replica și a facut niște acuzații grave la adresa cantarețului. A fost tanarul violent cu ea?