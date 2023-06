Academia Hagi: Turneul Campionii Creeaza Campioni“. Rezultate ziua a doua (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri au debutat, in Complexul Academiei Hagi, confruntarile turneului "Campionii Creeaza Campioni OMV Petromldquo; editia a III a, competitie adresata juniorilor nascuti in anul 2011 U12 .ProgramVineri, 9 iunie 2023:ora 9.00 New Stars Bucuresti Victoria Delta Tulcea 2 2ora 10.00 Academia Hagi Luceafarul…

- Confruntarile turneului semifinal 1 se vor disputa intre 5 si 9 mai a.c. S a stabilit programul etapei semifinale din competitia fotbalistica juvenila Liga Elitelor Under 15 la care participa jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2008 . Cele mai bune opt echipe din tara printre care si Farul U 15 au fost…

- Componenti ai grupei Under 8 a clubului de pe litoral, fratii Lungu fac rugby din februarie anul acesta si au participat deja la trei turnee juvenile. Aschia nu a sarit departe de trunchi nici in cazul fostului rugbyst constantean Ionut Marian Lungu, cel care le a transmis dragostea fata de sportul…

- Traficul este blocat astazi pe Drumul Nationat dintre Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, pe sensul catre Ovidiu unde s a format o coloana de sute de metri. Blocajul s a produs atat din cauza lucrarilor ce au loc la podul de peste Canalul Poarta Alba Midia Navodari, cat si de masurile de siguranta luate…

- Nici Arlauskis, nici Popescu nu i s au putut opune, din poarta craioveana, lui Ionut Larie, la 11 m. Ambele meciuri jucate pana acum in acest sezon al Superligii la Ovidiu intre Farul Constanta liderul clasamentului si Universitatea Craiova au fost castigate de "marinarildquo;, care s au impus, in ordine,…

- Farul Constanta, echipa de pe primul loc din turneul play off al Superligii, si Universitatea Craiova, care ocupa pozitia a patra, se intalnesc in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia.Toate biletele de intrare la acest meci s au vandut, iar atmosfera este foarte frumoasa pe stadionul central al…

- Luptatoarea Ana Andreea, originara din Mangalia, a ramas cu medalia de argint la Campionatul European de seniori Under 23, de la Bucuresti. Sportiva lansata in performanta la Mangalia, de antrenorul Marian Oancea, Andreea Ana era campioana continentala en titre, iar in finala categoriei 55 kg a intalnit…

- Faza semifinalelor Cupei Elitelor U16 este programata in dubla mansa, pe 29 martie si 5 aprilie.Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu, a gazduit meciul de fotbal dintre echipele Under 16 ale Farului Constanta si Progresului Spartac, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Elitelor U 16.Partida…