Abonamente puse în vânzare la Festivalul Internațional George Enescu Organizatorii Festivalului Internațional George Enescu repun la vanzare libera un numar limitat de abonamente pentru concertele de la Sala Palatului și Ateneul Roman, a caror achiziție nu a fost finalizata de persoanele extrase la loteria organizata pe 1 iulie. Achiziția se va face pe principiul: „primul venit, primul servit”, iar cumparatorii vor putea sa-și aleaga locurile pentru care iau abonamente, dintr-un segment rezervat pentru acest tip de produs. Achiziționarea acestor abonamente permite și accesul la concertele la care s-au epuizat biletele individuale pana in acest moment: Academy of… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

