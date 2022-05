Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian (41 de ani) nu renunța la asocierea scandaloasa cu Marilyn Monroe. Chiar dupa Met Gala, vedeta de reality show a imbracat o alta rochie ce i-a aparținut celebrei actrițe americane și chiar s-a pozat cu un Glob de Aur caștigat de aceasta. Gesturile au provocat valuri de furie și reproșuri…

- Irina, soția lui Razvan Fodor, a avut o apariție neașteptata in cea de-a doua ediție „Dancing on Ice – Vis in doi”, de sambata seara. Vedeta a purtat o rochie ce i-a pus in valoare silueta perfecta. Prezentatoarea TV și-a obișnuit publicul cu aparițiile sale impecabile, insa de data acesta a reușit…

- Fitness influencerița Stefy Pereira (Estefania Pereira) se numara printre cele mai cunoscute modele Instagram. Prin postarile sale, tanara de origine columbiana inspira femeile sa faca sport.