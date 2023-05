Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia se desfasoara ingreunat, duminica la pranz, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile de pe Valea Prahovei, dar si pe A2 Bucuresti - Constanta si pe A4 Ovidiu - Agigea, anunța Agerpres.

- Inspectorii de patrulare sunt cu ochii pe șoferii care nu respecta regulile de circulație, i special pe cei care conduc cu viteza. Astfel, pe 21 aprilie Poliția Republicii Moldova va organiza un Speed marathon pentru 24 ore, in cadrul caruia radarele din dotarea INSP vor fi utilizate la capacitate maxima,…

- Doi soferi din Bucuresti si Hunedoara au ajuns in arest pentru ca si-au facut dreptate singuri in trafic. Unul dintre ei a snopit in bataie un pensionar de 76 de ani, pe motiv ca a condus prea incet. Legea junglei s-a aplicat si pe o sosea de langa Hunedoara. Un pensionar a fost batut pentru ca a condus…

- A devenit deja o traditie ca politistii rutieri tulceni, cu ocazia zilei de 8 martie, sa se pregateasca pentru o altfel de ,,misiune": aceea de a aduce un zambet pe buzele doamnelor si domnisoarelor din trafic.Astfel, cu ocazia Zilei de 8 martie, alaturi de recomandarile pentru prevenirea evenimentelor…

- Procurorii DIICOT au retinut 47 de persoane in dosarele care vizeaza constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. Politistii si prociurorii au facut 85 de perchezitii in Bucuresti si in sapte judete. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Peste 800 de migranți au fost opriți sa ajunga in Vestul Europei, in urma unei operațiuni a Poliției Romane. Anchetatorii spun ca au blocat pe teritoriul țarii 40 de transporturi ilegale cu oameni. Acestea erau organizate de trei rețele diferite de calauze. Printre suspecți sunt și patru angajate…