A venit cu mașina din Ardusat în gara CFR Baia Mare ca să mai bea o sticlă de alcool Sambata seara, la ora 22.10, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj Napoca – Biroului de Politie Transporturi Maramureș, in timp ce efectuau serviciul de patrulare in zona Stației C.F. Baia Mare, au observat un autoturism care a venit de pe strada Garii și care a parcat in fața Stației C.F. Baia Mare, moment in care de la volan a coborat un barbat, care și-a desfacut o sticla cu alcool și care asculta muzica la intensitate mare. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca la volan se afla un barbat de 37 de ani din Ardusat, care ar fi condus autoturismul din comuna… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 iulie, la ora 08.44, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Suciu de Sus au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.C. 41 pe raza localitații Preluca Veche. La volan a fost identificat un barbat de 56 de ani din Copalnic-Manaștur, care a fost testat cu aparatul etilotest,…

- CARAȘ-SEVERIN – Unul a fost urmarit ca-n filme, altul abia era in stare sa lege doua cuvinte, dar ambii erau la volan! Intr-unul dintre cazuri, surprins de oamenii legii in aceasta dimineața, in jurul orei 3.40, un barbat circula singur in autoturism, dinspre Balta Sarata catre Calea Orșovei din Caransebeș.…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Baia Mare, care conducea aseara in jurul orei 22:15 un autoturism pe strada Victoriei din municipiu, cand a ajuns la intersecția cu str. I.l. Caragiale, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a lovit bordura drumului și gardul unui local, dupa care a intrat…

- Noaptea trecuta, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control un autoturism care a patruns pe un sector de drum pe care accesul este interzis. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 29 de ani din Budacu de Sus. Intrucat acesta…

- Un tanar de 18 ani a provocat un accident rutier, pe Calea Sagului, in Timisoara. In urma accidentului, politistii au constatat ca el nu detine permis de conducere auto si consumase alcool. De asemenea, masina cu care a provocat accidentul o furase de pe o strada din Timisoara. Tanarul de 18 ani care…

- La 30.05.2022, ora 00.09, Secția 13 Poliție Rurala Balcauți, a fost sesizata prin “SNUAU 112” ca pe raza localitații se afla un autovehicul intr-un șanț. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat conducatorul auto, un localnic de 42 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul de 42 de…

- In noaptea de 29 mai, polițiștii baimareni au procedat la urmarirea unui autoturism, folosind semnalele luminoase și acustice din dotarea autospecialei, pornind de pe strada Garii din municipiu. La intersecția bulevardului Republicii, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, a intrat in…

- In acest weekend, polițiștii maramureșeni au depistat opt barbați, șapte maramureșeni și unul din Salaj, cu varste cuprinse intre 27 și 45 de ani in timp ce nu respectau legislația rutiera in vigoare. Șase dintre aceștia au fost identificați de polițiști constatandu-se faptul ca au condus autoturisme…