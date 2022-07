Stiri pe aceeasi tema

- Niciunul dintre noi nu are drepturile depline cand sunt altii care nu au inca drepturi, a declarat, joi, ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble, in cadrul unei receptii organizate in colaborare cu mai multe misiuni diplomatice din Capitala, numita "32 de ani de egalitate, incluziune si libertate…

- In acest momente are loc ședința comuna a Parlamentelor Republicii Moldova și Romaniei. La aceasta intrunire participa oficiali importanți atat din Republica Moldova, cat și din Romania, transmite Știri.md . Din partea Republicii Moldova la reuniune au fost invitați intreg corpul de deputați și șefa…

- Ministrul Culturii Lucian Romascanu a declarat ca asteapta rezultatul unei anchete si isi doreste ca TVR sa nu fie implicata in scandalul eliminarii punctajului juriului romanesc de la Eurovision, subliniind ca acest concurs ar merita o "resetare" pentru ca "votul politic, pe simpatii si vecinatati,…

- EBU (Uniunea Europeana de Radio și Televiziune) a transmis printr-un comunicat oficial ca juriile din șase țari ar fi fost eliminate din calculul notelor finale pentru melodiile concurente din cauza unor neregularitați. Comunicatul nu menționeaza explicit cele șase țari, dar o publicație specializata…

- Jill Biden, aflata in vizita in Romania, va avea, sambata, o intalnire cu sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii va vizita o scoala din Capitala in care au fost primiți cațiva elevi ucraineni refugiati. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a participat sambata, alaturi de ambasadorul Japoniei, Hiroshi Ueda, la Hanami – Sarbatoarea florilor de cires, care a avut loc in Gradina Japoneza din Parcul Regele Mihai I (Herastrau). La eveniment a luat parte si secretarul de stat in Ministerul Culturii,…

- Nepotul Regelui Mihai, Nicolae, anunța ca vineri soția sa, Alina Maria, a nascut un baiat, la Spitalul Polizu din Capitala. „Cu recunoștiința profunda pentru darul Proniei Divine și cu o nemarginita bucurie, va impartațesc nașterea fiului meu Mihai pe 15 aprilie, la ora 02.05. Stranepotul Regelui Mihai…