Barbatul ucis vineri, la o terasa de pe marginea drumul european E85, la Marasesti, de roata unui autocamion care s-a desprins in mers, era un lider al romilor traditionali din Vrancea si facea un live pe Facebook in momentul tragediei. “Marcel Codreanu era un lider al romilor traditionali din Vrancea, in jur de 1.000 de persoane, asa numiti pletosi. Era presbiter in biserica penticostala si judecator in staborul tiganesc. A fost si vicepresedinte la Partida Romilor Pro-Europa pana in 2016. Ne pare rau pentru aceasta intamplare nefericita. A fost un om care a tinut sub control situatia romilor…