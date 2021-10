Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 octombrie a.c, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112, despre faptul ca in interiorul localitații Livezi a avut loc un accident rutier. La fata locului politistii au stabilit ca, o femeie de 54 de ani, din comuna Helegiu, in timp ce conducea un autoturism, ar fi acroșat un barbat de…

- Toamna aduce pe cararile montane mulți iubitori ai naturii, unii cu experiența in ceea ce privește parcurgerea traseelor turistice, dar și mulți novici ,,in ale muntelui”. Cea de-a doua categorie, fiind și cea mai predispusa unor evenimente neplacute, este permanent in atenția jandarmilor din cadrul…

- Cazul e inca deschis. Altfel spus, nerezolvat. Cu toate ca au trecut aproape 50 de ani. Sau chiar mai mult; depinde de unde iși incepe Miss Marple cautarile. Daca se apuca sa rasfoiasca insemnarile jurnalistului Ștefan Olteanu, atunci toamna aceasta se implinesc fix 52 de ani. Iar daca deschide mapa…

- Joi, 16 sept.2021 Pana la ora 14.00: Primirea invitaților, cazarea acestora la Hotel Dumbrava; Ora 15.00 – Recital de poezie și muzica dedicat poetului George Bacovia, in gradina Casei memoriale „George Bacovia”; – Expoziție Dionis Pușcuța, la Casa Memoriala „George Bacovia”; Ora 16.00 – recital Bacovia…

- violonistul Alexandru Tomescu va canta a doua oara cu vioara Stradivarius in aceasta comuna Acordurile Simfoniei a IX-a, compusa de Ludwig van Beethoven, cunoscuta și ca „Oda bucuriei”, vor rasuna, vineri, 6 august, de la ora 19,30, la Biserica Romano-Catolica din Ghimeș-Faget, in interpretarea cunoscutului…

- Dupa o luna iunie care putea fi confundata foarte ușor cu octombrie, iata ca vara și-a intrat in drepturi. Temperaturile te imbie sa stai cat mai mult in natura, astfel ca poți descoperi hobby-uri care nu sunt chiar așa de la indemana in alte anotimpuri. In randurile care urmeaza iți vom prezenta 10…

- Au inceput inscrierile pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2021. Candidatii isi pot depune dosarele la secretariatul unitatii de invatamant pe care au absolvit-o. Pot participa elevii care nu s-au putut prezenta la sesiunea din vara sau nu au promovat-o, precum si cei din promotiile anterioare.…

- La mai puțin de doua saptamani de la alegerile pentru organizația județeana a PNL, la care a fost invitat și președintele Ludovic Orban, liberalii bacauani au decis sa nu-l mai susțina pe acesta pentru funcția de președinte al partidului, ci pe Florin Cițu. Decizia a fost anunțata de noul președinte…