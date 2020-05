Stiri pe aceeasi tema

- PENAL… Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi efectueaza cercetari in cazul unui barbat cu cetatenie bulgara si moldoveana, care a fost surprins in timp ce incerca sa sustraga piese auto din interiorul unui autoturism parcat in proximitatea Punctului de Trecere a Frontierei…

- PENAL…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetatenie romana si moldoveana, care a fost depistat incalcand regimul juridic al circulatiei rutiere. Astfel, in ziua de 05 mai, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita,…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Craiova au efectuat, azi noapte, semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism condus in municipiu. Intrucat conducatorul auto a continuat deplasarea, polițiștii au pornit in urmarirea acestuia și totodata au transmis datele de identificare ale autoturismului…

- Oamenii legii aveau banuieli cu privire la acesta asa ca l-au perchezitionat. „La data de 28 aprilie, in jurul orei 01.40 s-a prezentat in punctul de trecere al frontierei un tanar in varsta de 24 de ani, calatorind cu un autoturism Renault inmatriculat in Franta. Intrucat existau suspiciuni cu privire…

- Un barbat de 53 de ani, din Iași, a incercat sa iasa din țara, pe la Vama Huși, la volanul unei mașini, avand un permis auto fals, despre care a recunoscut ca l-a cumparat cu 400 de euro din Republica Moldova. Potrivit politistilor de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Husi efectueaza cercetari in privinta unui cetatean roman care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In noaptea de 21/22 aprilie a.c., in jurul orei 00.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de…

- Un barbat a fost prins conducand cu 238 km/h pe A3 si a fost amendat cu 2.900 de lei, fiindu-i retinut si permisul de conducere.”In cursul zilei de ieri, politistii Biroului de Politie Autostrada A3 Bucuresti - Brasov au depistat un barbat, de 42 de ani, din Bucuresti, care conducea cu viteza…

- TRANSFUGI… Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Husi in cooperare cu structurile de frontiera din Republica Moldova au depistat opt cetateni turci, sapte adulti si un copil, care au traversat raul Prut cu ajutorul unei barci pneumatice, cu intentia de a ajunge in Germania.…