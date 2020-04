Stiri pe aceeasi tema

- Un indragit interpret de muzica populara a murit. Cantaretul era infectat cu CORONAVIRUS Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate Nelu Balasoiu a murit. Interpretul de muzica populara era infectat cu CORONAVIRUS…

- Interpretul de muzica populara Nelu Balașoiu s-a stins marți dimineața in spitalul din Suceava, unde fusese internat la mijlocul saptamanii trecute. El suferea de diabet in stare avansata și a ajuns la spital dupa ce i s-a facut rau in Caminul pentru Persoane Varstnice "Victor" din ...

- Veste grea pentru lumea artistica autohtona. Cunoscutul interpret de muzica populara Nelu Balasoiu a parasit aceasta lume, la varsta de 71 de ani. Fiul acestuia, Ionuț Balașoiu, a fost cel care a facut publica informația, pe o rețea de socializare, in cea de-a treia zi de Paști. “Din pacate tatal meu…

- Artistul de muzica populara s-a zbatut intre viața și moarte in aceste zile, dupa ce a suferit un atac cerebral. Nelu Balașoiu, in varsta de 71 de ani, a fost depistat pozitiv cu COVID-19, iar in...

- Indragitul interpret de muzica populara, Anton Achitei, a plecat astazi la ceruri, la varsta de 74 de ani. „A suit la ceruri, in lumea fara dor, un mare artist, un artist desavarșit, complet, poet și creator de muzica folclorica. Anton Achiței – o mare voce a Moldovei lasa in urma sa un repertoriu impresionant!…

- Anton Achiței, cunoscutul interpret bacauan de muzica populara, a murit azi, la 74 de ani. Nascut in Manastireni-Poenari, judetul Botosani, Anton Achiței s-a stabilit in Bacau in 1981, unde a activat in Ansamblul Plaiurile Bistritei. In afara... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La aproape 83 de ani, dupa o carieraextraordinara, Benone Sinulescu se bucura de oexistența liniștita și lipsita de evenimente. Viața i-a oferit totuși osurpriza. Cantarețul de muzica populara incearca sa dea de urmele unui arabcare a devenit viral cantand una din melodiile sale. Benone Sinulescu este…

- Artistul Petrica Mațu Stoian este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzica populara din Romania și nu numai. Insa nu toata viața artistului a fost numai lapte și miere, de curand cantarețul a povestit un episod mai puțin placut, care s-a petrecut in urma cu mult timp. Evenimentul a avut…