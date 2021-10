Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, Gelu Tofan a fost diagnosticat cu cancer de pancreas in stadiul 4, inoperabil și cu sanse de reusita a tratamentului conventional spre zero. Gelu Tofan s-a nascut in 1960, in Todireni, județul Botoșani.Danubiana, afacerea cu anvelope prin care Tofan a cucerit economic țara, a facut…

- Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane face apel la credinciosii din intreaga țara sa sporeasca rugaciunea, in cea mai grea perioada a pandemiei de COVID-19. In condițiile cresterii alarmante a numarului cazurilor de coronavirus, Patriarhul Romaniei indeamna oamenii sa asculte…

- Florea Dragomir, cunoscuta și ca Floricica Dansatoarea, s-a vaccinat impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut intr-un videoclip pe TikTok, in care apare alaturi de cainele sau. „Mai, oameni buni, eu m-am vaccinat. Johnson. Ce o vrea Dumnezeu. Ori sa mor, ori sa nu mor. Odata și odata tot o sa murim”,…

- Tatal fotbalistului bistrițean Lucian Sanmartean s-a stins astazi. Anunțul a fost facut chiar de catre el, pe o rețea de socializare. Se pare ca tatal fostului internațional roman a fost infectat cu Covid. Fotbalistul Lucian Sanmartean trece prin momente dramatice, dupa ce tatal sau s-a stins. Se pare…

- Președintele american Joe Biden și soția sa, Jill, vor primi a treia doza de vaccin anti-Covid-19 imediat ce campania rapelurilor cu serul Pfeizer și Moderna va fi lansata in Statele Unite la sfarșitul lunii septembrie. Anunțul a fost facut joi dimineața intr-un interviu cu postul de televiziune ABC,…

- Vicepremierul Dan Barna s-a intalnit, luni, cu Patriarhul Daniel pentru a discuta despre implicarea Bisericii Ortodoxe in campania de vaccinare. Intr-o declarație de presa transmisa de Antena 3, vicepremierul a spus ca isi doreste ca "toate vocile care conteaza in societate" sa fie prezente in campanie.„Este…

- Ultimul raport INSP pentru saptamana 19-25 iulie arata ca toate decesele cauzate de COVID-19 au fost la persoane nevaccinate. In saptamana 19 – 25 iulie 2021, 51.9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Ilfov, Iași, Cluj și Timiș. -82.4% din cazurile confirmate au fost inregistrate la…