Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Doru Dinu Glavan, presedinte al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania, a murit la varsta de 75 de ani, potrivit unui comunicat al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), transmis la 31 octombrie 2021. Nascut la 7 iunie 1946, la Resita, Doru Dinu Glavan a intrat in presa…

- Cunoscutul jurnalist Doru Dinu Glavan, corespondent o viata al Radio-ului public pentru Caras-Severin, cronicar sportiv si lider al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), a murit duminica, 31 octombrie 2021. Reputatul om de presa avea 75 ani si era bolnav de Covid-19.

- Cunoscutul jurnalist Doru Dinu Glavan, corespondent o viata al Radio-ului public pentru Caras-Severin, cronicar sportiv si lider al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), a murit duminica, 31 octombrie 2021. Reputatul om de presa avea 75 ani si era bolnav de Covid-19.

- Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, cunoscuta personalitate a presei romanești, s-a stins din viața la Reșița, orașul sau natal, in urma unor complicații generate de infectarea cu COVID-19. In varsta de 75 de ani, Doru Dinu Glavan a intrat in presa de foarte…

- Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, cunoscuta personalitate a presei romanești, s-a stins din viața la Reșița, orașul sau natal, in urma unor complicații generate de infectarea cu COVID-19. In varsta de 75 de ani, Doru Dinu Glavan a intrat in presa de foarte…

- E doliu in presa din Romania. S-a stins din viața jurnalistul Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania (7 iunie 1946 – 31 octombrie 2021). Doru Dinu Glavan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania, cunoscuta personalitate a presei romanești,…

- Drama pe scena muzicii din Romania. Un cunoscut artist a murit la numai 44 de ani, dupa ce a fost infectat cu virusul COVID-19. Fanii sunt in doliu. Despre cine este vorba. Celebrul cantareț a lasat in urma lui o familie indurerata, o soție și un baiețel. Cine este cantarețul de 44 de ani care […] The…

- Un barbat a murit, dupa ce a fost confirmat cu tulpina Delta COVID. Victima era vaccinata anti-COVID cu peste 100 de zile inainte sa se declare decesul. Barbatul era internat la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare si avea boli preexistente. Pana miercuri, 4 august, in Romania, au fost…