- Actrita britanica Helen McCrory, care s-a remarcat in cinematografie jucand in filme precum "Skyfall" si in pelicule din seria "Harry Potter", iar in televiziune in serialul de succes "Peaky Blinders", a murit de cancer la 52 de ani, a anuntat vineri sotul ei, actorul Damien Lewis, relateaza AFP si…

- Dwayne Johnson, președinte! Aproape jumatate dintre americani l-ar vota pe actor, daca acesta ar candida la alegerile prezidențiale. Mai exact, potrivit unui sondaj, 46% dintre americani ar vrea ca “The Rock” sa se ocupe de treburile Statelor Unite. 30.000 de persoane au participat la cercetare. Dwayne…

- „La mulți ani și de acum ai grija!”, asta pare sa fie mesajul pe care Poliția din Rusia il transmite adolescenților. „Ai implinit 14 ani? Felicitari!”, spune o polițista in uniforma, care ține in mana un tort cu lumanari aprinse, intr-un clip postat pe Twitter de poliția din Moscova, potrivit Digi24.ro.…

- Nu, scandalul pare ca nu se oprește aici. E un ping-pong de replici pe Twitter in continuare. De data asta, scandalul se prelungește cu o scrisoare postata pe Twitter de catre fiul lui Ion Țiriac. Scrisoarea lui Ion Ion Țiriac e adresata lui Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, dupa ce acesta din…

- Dupa ce Donald Trump a ramas fara contul de Twitter, dar și fara cel de Facebook, acum este blocat și de YouTube. YouTube anunțase inițial ca ii suspenda accesul lui Donald Trump pentru o perioada de șapte zile, insa a revenit asupra deciziei și a precizat ca va ramane blocat pe un termen nedefinit.…