Stiri pe aceeasi tema

- Connie Culp, prima pacienta din SUA care a beneficiat in 2008 de primul transplant aproape complet de fata, a murit la 57 de ani, potrivit clinicii care a realizat aceasta procedura complexa, au informat sambata mass-media locale.

- Kimora Lynum, o fetița din Florida, Statele Unite ale Americii, a murit in somn, la varsta de 9 ani. Inainte de a deceda, micuța s-a jucat cu prietenii ei.Pe 11 iulie, cu cateva zile inainte de a trece in neființa, micuța a avut temperatura. Aceasta a fost dusa la spital, insa medicii nu au catadicsit…

- Inima unui om care a murit, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19, a fost examinata de un medic din Statele Unite ale Americii, intr-o incercare de a gasi mai multe raspunsuri despre noul coronavirus.

- Coronavirusul nu e o gluma, iar oamenii ar trebui sa-l ia in serios. Aceste lucruri sunt spuse cu ochii in lacrimi de o mama din Florida, Statele Unite ale Americii, care și-a pierdut doi copii, in doar 11 zile, din cauza virusului SARS Cov-2.

- Autoritatile din Botswana au solicitat de urgenta ajutor local si internațional, pentru a stabili cauza mortii a 162 de elefanti in Delta Okavango luna trecuta, relateaza Agerpres.Braconajulși otravirea sunt excluse, susține coordonatorul pentru fauna salbatica lanivel regional, Dimakatso Ntshebe, ”deoarece…

- Actorul Gregory Tyree Boyce, cel care l-a jucat pe Tyler Crowley in “Twilight”, și iubita sa, Natalie Adepoju, au murit din cauza consumului de droguri. Cei doi au decedat la data de 13 mai, in Las Vegas, Nevada, Statele Unite ale Americii.Gregory Tyree Boyce (30 de ani) și Natalie Adepoju (27 de ani)…

- Peste patru milioane de oameni sunt infectati cu noul coronavirus, la nivel mondial. De asemenea, COVID-19 a dus la decesul a peste 276.000 de persoane, arata datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers. In acelasi timp, aproape 1,4 milioane de oameni s-au…

- Peste 270.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza pandemiei de coronavirus, de la apariția sa in China, in luna decembrie, scrie Hotnews.Aproape 85%dintre decese s-au inregistrat in Statele Unite ale Americii și in Europa.Astfel, lanivel mondial s-au inregistrat 270.927 de decese la 3.877.772…