- Medicul oftalmolog Monica Pop, a apropiata a scris pe Facebook ca Mihai Constantinescu, care a murit la varsta de 73 de ani, a fost unic "si ca om, si ca mare artist". "Ai fost si vei ramane unic! Si ca om, si ca mare artist! Drum lin, om frumos, prieten drag, cu cea mai frumoasa voce de pe pamant",…

- Horia Moculescu l-a cunoscut bine pe Mihai Constantinescu. Au mers impreuna in multe turnee, iar compozitorul are multe amintiri legate de regretatul cantautor. "A disparut unul dintre cei mai colorati baladeuri ai ultimelor decenii. Era un creator cu texte foarte directe, conforme firii lui, atitudinii…

- Medicul Victor Costache are calitatea de suspect intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Medicul din Sibiu este invinuit de o familie din Craiova ca in anul 2017 ar fi pus gresit diagnosticul in cazul unei paciente, iar aceasta a decedat la 7 zile dupa operatie.…

- Padurarii cu atributii de paza vor fi dotati cu armament de serviciu letal, potrivit amendamentului la legea privind statutul personalului silvic. "In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul silvic cu atributii de paza fondului forestier national, a fondului cinegetic national, a…

- Fostul director al Serviciului de Informații Externe, Claudiu Saftoiu, se intreaba, in urma atentatului de la Kabul, ce mai cauta Romania in Afganistan și care sunt motivele pentru care teroriștii au avut ca ținta directa ambasada Romaniei. Saftoiu considera ca autorițile romane știu raspunsul la…