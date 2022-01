Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, marți dimineața, 11 ianuarie, intr-un mesaj pe Twitter, ca „moștenirea europeana” lasata de David Sassoli, care a murit la 65 de ani, „va dainui”. „Profund intristat de moartea brusca a lui David Sassoli, președintele Parlamentului European. A fost un prieten…

- Un adolescent de numai 15 ani a murit, iar un altul de 17 ani a ajuns la spital in stare grava dupa un accident care a avut loc miercuri seara la Botoșana. Cei doi tineri se aflau pe o motocicleta marca Honda, iar polițiștii trebuie sa stabileasca cine o conducea. Alexandru Moroșanu, un barbat de ...

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID. Doi pacienti au murit, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, iar o infirmiera sufera arsuri grave.