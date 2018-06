A murit Ana Maria Constantin. Avea doar 20 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- PSD Arges a luat o masura radicala in privinta conducerii primariei din Stefanesti asigurata de catre primarul Ioana Jenica Dumitru si viceprimarul Ion Mihalcea. „In sedinta din 06.06.2018, Biroul Permanent Judetean al PSD Arges ...

- "Am mereu meciuri grele impotriva ei", a spus romanca Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, dupa victoria obtinuta miercuri impotriva germancei Angelique Kerber, 6-7 (2), 6-3, 6-2, in sferturile de finala la Roland Garros, scrie site-ul turneului. "Am mereu meciuri grele impotriva ei.…

- Rudele Flaviei Magdau-Tatarau, nepoata ministrului Sanatații gasita spanzurata in Baia Mare, sunt in stare de șoc, dupa ce au aflat despre vestea tragica. Oamenii nu ințeleg de tanara de 27 de ani și-a pus capat zilelor. Pe pagina de socializare a Flaviei Magdau-Tatarau , prietenii au scris zeci de…

- Judecat pentru ultraj și gasit vinovat de instanța de fond, Judecatoria Pitesti, Bogdan George Stan a fost achitat de Curtea de Apel Pitești, in dosarul in care polițistul Alin Tufa Mihalcea, ginerele primarului de la Ștefanești, l-a acuzat de ultraj. „ Inregistrarile video m-au salvat pe mine. Martorii…

- 1.000 de locuitori ai orasului Stefanesti (Arges) au semnat in aprilie o petitie adresata mai multor autoritati locale si centrale, inclusv Ministerului Mediului, in care cer sa le fie protejata sanatatea. Oamenii au descoperit recent ca in localitatea lor sunt autorizate sa functioneze, de ani buni,…

- Tronul regilor Romaniei se afla inca din anul 1981 la Muzeului Viticulturii si Pomiculturii din satul Golesti, localitate care apartine de orasul Stefanesti, judetul Arges. Tronul este expus publicului doar din noiembrie 2016, dupa ce a fost restaurat.

- Echipa oradeana a obținut o victorie importanta, de moral, la Pitești, dupa un meci incredibil, un meci nebun, in care a avut o evoluție oscilanta, dar a dovedit tarie de caracter. CSM CSU a deschis bine partida și a terminat primul sfert in avantaj, dar a cazut inexplicabil in sferturile…

- Fotbalistii de la FC Arges au inceput deja pregatirea pentru meciul din acest week-end. Pitestenii vor intalni sambata, de la ora 12, pe propriul teren, pe Metaloglobus Bucuresti, una dintre formatiile care se lupta ...