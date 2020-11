Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca actorul a murit in urma unui stop cardio-respirator, in locuinta sa din sudul Londrei, pe data de 2 noiembrie. In ziua de dupa tragedie, jurnalistul si scriitorul de comedie Danny Baker l-a descris ca fiind "un talent adevarat pentru totdeauna". Echipa BBC a spus despre el ca "avea cunostinte…

- Actorul scotian John Sessions, cunoscut din seriale si comedii britanice, a murit la varsta de 67 de ani la Londra, a anuntat agentul sau pentru Variety, transmite news.ro.Nascut in ianuarie 1953, John Sessions a studiat la Royal Academy of Dramatic Art din Londra cu Kenneth Branagh, caruia…

- Actorul si comediantul britanic John Sessions a decedat in locuinta sa din sudul Londrei in urma unei probleme cardiace, a anuntat marti agentul sau, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres. Sessions a murit in ziua anterioara, a declarat Alex Irwin, adaugand ca actorului i se va simti foarte mult…

- Jerry Jeff Walker, cantaret si compozitor, cunoscut pentru melodia "Mr. Bojangles" si un reprezentant de marca al muzicii country din Texas, a murit la varsta de 78 de ani, scrie Variety, relateaza News.ro..Decesul lui Walker a fost anuntat sambata de KTRK-TV din Houston, post afiliat ABC.…

- Reputata actrița britanica de teatru și film Diana Rigg, cunoscuta pentru rolurile din serialele ”The Avengers” si ”Game of Thrones”, a murit joi, in casa ei din Anglia. Avea 82 de ani, informeaza Variety, citata de News.ro.Cu o cariera neintrerupta in teatru, cunoscuta pentru rolurile din productii…

- Unul dintre cei mai renumiți actori britanici, Ben Cross, cunoscut pentru roluri precum cele din “Star Trek” și “Chariots of Fire/Carele de foc”, a murit la varsta de 72 de ani. Ben Cross, cunoscut pentru rolul tatalui lui Spock, Sarek, in filmul “Star Trek” din 2009, a murit “dupa o scurta suferința”, a…

- Actorul britanic Ben Cross, cunoscut in special pentru rolul sau din filmul "Chariots of Fire", a murit marti la varsta de 72 de ani, a informat agentul sau pentru AFP, citata de Agerpres."Ben a murit brusc dupa o scurta suferinta", a declarat agentul sau din Los Angeles.”Va impartașesc ca dragul meu…

- Artistul, a carui cariera se intinde pe o perioada de opt decenii, a decedat luni seara in statul american New Jersey in urma unui stop cardiac, a relatat agentia Press Trust of India, care citeaza un membru al familiei muzicianului. Jasraj a ramas in Statele Unite alaturi de copiii sai dupa…