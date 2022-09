Stiri pe aceeasi tema

- Grecia intentioneaza sa utilizeze profiturile peste asteptari generate in acest an de sectorul turismului, cea mai importanta sursa de venituri pentru Grecia, pentru a putea subventiona in continuare facturile la electricitate, a declarat luni purtatorul de cuvant al Executivului de la Atena, Giannis…

- Turiștii ruși, care erau protagoniști absoluți in Costa Smeralda, Liguria, Versilia și in orașele de arta, luand cu asalt insulele Capri, Ischia și cele mai exclusiviste destinații siciliene, sunt vazuti tot mai rar in Italia, din cauza conflictului din Ucraina și a sancțiunilor impuse de UE, care…

Italia, Regatul Unit, Spania, Grecia si Franta sunt top 5 tari catre care romanii calatoresc in aceasta vara.

Incetarea livrarilor de gaze rusesti ar provoca o recesiune severa in Europa de Est si Italia, daca tarile din intreaga lume vor decide sa isi acumuleze propriile lor rezerve limitate, a avertizat marti Fondul Monetar International, informeaza Financial Times.

Miscarea 5 Stele (M5S) intentioneaza sa ramana in coalitia de guvernare din Italia, insa doreste o serie de modificari in politica executivului, a indicat miercuri liderul formatiunii, Giuseppe Conte, marind presiunea asupra prim-ministrului Mario Draghi, transmite Reuters.

- Un barbat din Craiova a fost retinut, fiind suspectat ca, anul trecut, si-a ucis in bataie fosta sotie si i-a ingropat trupul. Femeia a fost data disparuta vineri, de fiul sau, care afirma ca ea ar fi trebuit sa ajunga in Italia la munca si nu a mai putut-o contacta, iar cadavrul a fost gasit in…

O persoana a murit și doua sunt incarcerate dupa un grav accident produs joi dupa-amiaza in județul Argeș.

- Daca la alte capitole suntem la coada clasamentelor, mancarea de la noi din tara pare sa fie una dintre cele mai gustoase din lume. Astfel, intr-un top al celor mai gustoase preparate, intocmit de Taste Atlas, clasamentul este detinut de Italia, urmata de Grecia și Spania, scrie antena3.ro. Fii…