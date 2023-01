Stiri pe aceeasi tema

- Seceta pedologica se va mentine in urmatoarea saptamana in cea mai mare parte a Dobrogei, dar si in zone din Moldova si Muntenia, unde se vor inregistra deficite de apa in sol, arata prognoza de specialitate emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 4 – 10 ianuarie 2023.…

- Vremea de Revelion și Anul Nou 2023. Prognoza METEO pe regiuni pana in 8 ianuarie Vremea de Revelion și Anul Nou 2023. Prognoza METEO pe regiuni pana in 8 ianuarie: Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și la munte Meteorologii din cadrul Administrației Naționale…

- E foarte probabil sa avem parte de ploi și in Oltenia, local in Moldova si izolat in Muntenia si Dobrogea. Ploile vor avea caracter de aversa, iar in regiunile vestice si sud-vestice vor fi insotite și de descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor depasi 15, chiar 30 l/mp. Vantul va prezenta intensificari…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica, este prima mare sarbatoare din Postul Craciunului , praznuita la data de 21 noiembrie. Ce nu aveți voie sa faceți azi și care sunt tradițiile și superstițiile acestei zile. Intrarea in Biserica a Maicii Domnului este sarbatorita an de an, in data de 21 noiembrie.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare meteo Cod galben de vant puternic.Aceasta vizeaza cinci judete din Dobrogea si Oltenia si va fi valabila pe parcursul zilei de luni.Intre orele 5:00 si 18:00, vantul va prezenta intensificari in sudul Olteniei si in Dobrogea, unde…

- Cum irosește primarul din Voinești banii comunei ca sa construiasca palate printre bordeie. Una din comunele de top ale județului Iași, in ce privește numarul mare de analfabeți, bețivi și putori care iși duc zilele din ajutoarele statului, se mandrește cu cea mai mare biblioteca rurala din Moldova.…

- – Domnule primar, ce au insemnat cei doi ani din acest mandat, pentru comuna Horia? Au fost doi ani de alergatura, pentru a cauta oportunitați ca sa gasm surse de finanțare, fie guvernamentale, fie europene. Pe fonduri europene, ne-am axat pe reabilitarea și modernizarea Caminului cultural din satul…

- Reprezentanții mai multor partide de stinga, centru și dreapta au avut consultari la Chișinau pe 11 octombrie, in cadrul platformei Agendei Comune. La intilnire au fost prezenți reprezentanți a șapte partide: Congresul Civic, Partidul Socialiștilor, Partidul Liberal Democrat din Moldova, primarul Capitalei,…