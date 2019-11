Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, din județul Valcea a facut dezastru pe o strada principala din oraș, dupa ce a lovit mai multe autoturisme din trafic sau parcate pe marginea strazii. Barbatul a fost reținut de catre polițiști.

- Un barbat, de 33 de ani, a suferit rani ușoare in urma unui accident rutier produs la data de 12 octombrie a.c., in municipiul Satu Mare. La data de 12 octombrie a.c., in jurul orei 20.30, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca…

- Polițiștii din Alba au verificat, joi, peste o suta de mașini, persoane și 9 firme, in cadrul unei acțiuni organizate in Campeni și in localitațile invecinate. Au dat amenzi de peste 20.000 de lei și au confiscat marfa. Potrivit IPJ Alba, joi, in intervalul orar 7.00- 13.00, respectiv 15.00 – 19.00,…

- Ziarul Unirea Barbat de 73 de ani din Ciugud, cu dosar penal pentru distrugere. Acesta a lovit cu picioarele portiera unei mașini, pe o strada din Alba Iulia Un barbat de 73 de ani din comuna Ciugud, județul Alba, a fost identificat de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului…

- Un accident rutier s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Aiud. Doua mașini s-au lovit, in zona unei benzinarii. Accidentul s-a produs pe strada Transilvaniei, la ieșirea din municipiul Aiud spre Turda. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, marca Volkswagen și…

- Barbatul de 46 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a agresat un politist, in timpul unei interventii la un scandal. Oamenii legii au fost chemați sa intervina intr-un bar, aflat pe raza municipiului Satu Mare. „In urma deplasarii la fata locului, politistii au identificat un barbat, de 46…

- Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Satu Mare, polițiștii de investigare a criminalitații economice au desfașurat la data de 25 august a.c – adica intr-o frumoasa zi de duminica – o acțiune pe raza județului Satu Mare. „Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- Sambata seara, polițiștii din Cugir au organizat o actiune cu efective marite, in oraș. Au fost legitimate 98 de persoane și controlate 53 de autovehicule și au fost aplicate amenzi in valoare de 4.110 lei. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de 25/26 august 2019, intre orele 22.00 – 02.30, Poliția Orașului…