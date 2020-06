A înflorit copacul cu lalele de la Aninoasa Copacul cu lalele din Aninoasa a inflorit. Este o incantare pentru cei care zilele acestea trec prin zona. O mulțime de lalele pot fi admirate in copacul lui Jules Verne. Copacul cu lalele de la Aninoasa are 140 de ani. Originar din America de Nord, tulipanul aflat in apropiere de orasul Aninoasa din Hunedoara i-a atras ca un magnet pe curiosi. Florile copacului pot fi admirate pana la finalul acestei luni. Povestea copacului cu lalele de la Aninoasa incepe in jurul anului 1880, cand baronul Viktor Maderspach, numit de momarlani Mogospop, care detinea domenii intinse in zona,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

