A început transferul primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați în stare critică, în Ungaria Ministerul Sanatații a anunțat ca joi a inceput transferul primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica, in Ungaria. Este vorba de 10 bolnavi, 8 internați la București și 2 la Timișoara, potrivit Mediafax.ro. Potrivit Ministerului Sanatații, 8 dinre pacienți au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și 2 din Timișoara. Aceștia sunt in stare stabila, sunt transportabili și necesita asistența medicala de specialitate intr-o secție de anestezie-terapie intensiva. Din cei 10 bolnavi, 5 vor ajunge in centrul universitar Szeged, iar ceilalți 5… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

