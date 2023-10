Cercetatorii de la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați au inceput testarea in condiții reale de trafic a asfaltului pe care l-au inventat, acesta fiind fabricat din deșeuri de plastic și grit rezultat in urma sablarii corpurilor de nava. La „Campusul Științei”, unde se afla facultațile de inginerie ale universitații din Galați, au fost asfaltate principalele artere de circulație cu noul tip de asfalt, fabricat din deșeuri, prin tehnologia „Asphalt mixtures improvement with waste grit and microplastics” (Imbunatațirea mixturilor asfaltice cu grit deșeu și microplastice), brevetata internațional…