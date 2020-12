A inceput sedinta de Guvern. Pe ordinea de zi se afla prelungirea starii de alerta cu 30 de zile

Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de vineri, prin hotarare, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile, incepand cu data de 14 decembrie.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, joi seara, la Palatul Victoria, ca propunerea de prelungire a starii de alerta a fost aprobata in cadrul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta CNSU prin Hotararea 58.Un alt proiect de hotarare care urmeaza sa fie adoptat de Guvern viz ...