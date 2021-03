Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale in dosarul crimei petrecute pe data de 5 februarie, in apropierea Garii de Nord din Timișoara. Oamenii legii au dus la audieri cinci tineri, miercuri, dupa trei percheziții in Timișoara și județ. UPDATE. Cei cinci suspecți…

- Ancheta polițiștilor continua in cazul tanarului injunghiat vineri in zona Garii de Nord din Timișoara. Oamenii legii nu au reușit sa dea inca de urma agresorului și fac cercetari pentru prinderea acestuia. Victima avea 26 de ani și a murit la puțin timp dupa atac.

- Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi a depus flori la bustul lui Mihai Eminescu, cu prilejul aniversarii a 171 de la nașterea poetului și a zilei Naționale a Culturii care este marcata astazi in țara noastra. La eveniment a participat și ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Lilia Pogolșa,…

- In vara anului 1882, Mihai Eminescu poposea in orasul de malul marii, pentru a se trata de un ulcer varicos si locuia, timp de zece zile, in mansarda de la "Hocirc;tel d 39;Angleterre" din Constanta actualul Hotel "Intim", de pe strada Nicolae Titulescu nr. 9 .Dovada acestui sejur o avem in scrisorile…

- Mizerie, scandaluri și furturi reclamate de cei care locuiesc in zona Garii de Nord din Timișoara. Oamenii se plang ca straduțele dintre blocuri sunt pline de cerșetori, vanzatori de droguri, dar și o mulțime de migranți. Mai mult, spun locatarii, polițiștii și jandarmii care patruleaza in zona ignora…

- Aeroporturile regionale din județele Cluj, Iași, Sibiu, Dolj și Bacau vor primi ajutor de stat în valoare totala de 21.324.000 de lei, pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada 16 martie - 30 iunie 2020, ca urmare a pandemiei…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, alocarea sumei de 20,72 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Executivului pentru sustinerea activitatii aeroporturilor regionale Cluj, Iasi, Sibiu, Dolj si Bacau, cu un trafic situat intre 200.000 - 3.000.000 pasageri/an, pentru compensarea…

- Administrația Naționala de meteorologie a emis, joi, un Cod portocaliu de viscol pentru zonele montane din județele Argeș, Prahova și Dambovița, noteaza Digi 24.In aceste trei județe, este cod portocaliu de vant de peste 110-120 km/h și viscol puternic in zonele montane.Potrivit ANM, pana la ora 10.00…