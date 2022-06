Stiri pe aceeasi tema

- POMENIRE…Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie al Husilor a oficiat, pe 6 iunie, la mormantul Parintelui Arhimandrit Mina Dobzeu, din latura de est a Catedralei Episcopale din Husi, slujba Parastasului, la 4 ani de la trecerea sa la cele vesnice. Un numeros sobor de preoti, din care au facut parte si…

- DEMIS… Agenția Naționala de Integritate scoate din carți inca un primar vasluian, ales la ultimile alegeri locale. Aurel Gherghescu, primarul comunei Malușteni, iși pierde scaunul dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul fața de decizia pronunțata de Curtea de Apel Iași, instanța…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema ar putea stabili, luni, daca va continua judecata apelurilor din dosarul in care Darius Valcov a primit deja opt ani cu executare in prima faza a procesului sau daca prima decizie va fi anulata definitiv iar judecata reluata de la zero. Instanța…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema ar putea stabili, luni, daca va continua judecata apelurilor din dosarul in care Darius Valcov a primit deja opt ani cu executare in prima faza a procesului sau daca prima decizie va fi anulata definitiv iar judecata reluata de la zero. Instanța…

- Elena Udrea va fi prezenta insa la Curtea de Apel din Sofia, unde are termen contestația depusa la masura reținerii ei decise de judecatorii bulgari, in baza mandatului european de arestare emis de autoritațile romane. Elena Udrea a fost adusa de la Blagoevgrad la Sofia pentru a fi prezenta azi, la…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond și a decis ca Traian Basescu a fost colaborator al Securitații ca poliție politica. Curtea Suprema a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Basescu fața de decizia Curții de Apel București, transmite G4Media.…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Justitie si Casatie a Romaniei sunt asteptati azi sa se pronunte in dosarul in care Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este acuzat de luare de mita si de fals in declaratii trei infractiuni . Tot in prezenta cauza, fostul senator Alexandru…