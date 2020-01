A fost votată pasarea anului 2020 Randunica (Hirundo rustica) s-a impus detașat in concursul organizat de SOR, obținand 763 de voturi. Pe locul doi in preferințele iubitorilor de inaripate s-a situat codalbul (Haliaeetus albicilla), cu 556 de voturi, urmat de gasca cu gat roșu (Branta ruficollis) cu 419 aprecieri, de barza alba (Ciconia ciconia) cu 296 și pelicanul creț (Pelecanus crispus) cu 294 de voturi. Randunica – caștigatoarea concursului Pasarea Anului 2020 Randunica, specia care a fost votata Pasarea Anului 2020, face parte din familia Hirundinidae, alaturi de lastuni, și este caracterizata de aripile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

