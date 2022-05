Stiri pe aceeasi tema

- ■ in trei zile au fost constatate 60 de infractiuni, iar 15 suspecti au fost prinsi in flagrant delict ■ au fost circa 300 de sesizari prin 112, iar 53 de soferi au devenit pietoni ■ politistii au dat amenzi de 255.000 de lei ■ In perioada 29 aprilie – 1 mai 2022, politistii au […] Articolul „Deranjati“…

- ■ asta prevede prognoza meteorologilor pina la data de 8 mai ■ astazi este ceva mai cald, apoi valorile termice se prabusesc ■ pe Ceahlau este cel mai rece loc din tara ■ Chiar daca peste scurt timp intram in ultima luna de primavara, vremea este capricioasa, iar zilele ceva mai calde alterneaza cu…

- ■ primarul a modificat organigrama institutiei, ridicindu-i atributiile vicelui Radu Samson ■ tensiunile dintre cei doi s-ar fi amplificat pe fondul transferului la Roznov a directoarei Directiei de Asistenta Sociala, Sorina Vieru ■ deputatul Leoreanu sustine ca e vorba de o decizie a primarului, nu…

- SC PROD ALCAR IMPEX SRL, titularul proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in categoria activitatilor cu impact potential semnificativ pentru care nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului…

- Circumstantele in care s-a produs un accident rutier, vineri, 25 martie, in urma caruia un autoturism s-a rasturnat, au fost stabilite de politistii nemteni. Conform acestora, accidentul a fost provocat de un tanar de 18 ani, din Girov, care s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere, motiv…

- ■ accidentele de munca au avut loc pe parcursul lunii februarie ■ inspectorii au gasit numeroase nereguli pentru care au aplicat amenzi de peste 126.000 lei ■ Luna februarie nu a fost una linistita pe piata muncii din Neamt si nu mai putin de 15 persoane s-au nenorocit la serviciu si au suferit accidentari.…

- Avand in vedere intenția cetațenilor de a veni in sprijinul populatiei din Ucraina, am dispus ISU Neamt sa asigure coordonarea acestei activitați de donare și ulterior de distribuire alimente, imbracaminte, alte bunuri de prima necesitate, cazare și transport. Primire donații La nivelul fiecarei unitati…