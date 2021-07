A fost receptionata autogara de pe Botizului (Fotogalerie)

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dupa-amiaza (azi, 2 iulie) pe B-dul Lucian Blaga din Satu Mare. Doua mașini s-au tamponat, iar o femeie a ajuns la spital. Din informațiile pe care le detinem la aceasta ora reiese ca in accident au fost implicate un Ford și un Logan. La volanul […]

- In urma fenomenelor meteo, in judetul Satu Mare, pana in data de 26.06.2021 ora 10:35, s-a intervenit dupa cum urmeaza: - ISU Satu Mare a intervenit cu 19 subofițeri si 6 autospeciale la degajarea a 5 copaci si evacuarea apei dintr-o curte: -12:10 – Copac cazut pe partea carosabila , pe str. Aurora,…

- Vladimir Orza – fiul regretatului Liu Orza, președintele ACR Bistrița-Nasaud – nu a implinit inca 12 ani. Dar calca pe urmele tatalui sau și incearca sa-i duca mai departe visele și planurile… Vladimir a participat in acest weekend, in calitate de pilot la campionatul național Rally Sprint, in Satu…

- Dupa ce, pe perioada pandemiei de coronavirus, au fost alaturi de toți satmarenii prin donațiile lor extrem de generoase catre sistemul medical satmarean, membrii asociației Uniți pentru Satu Mare au fost astazi pe teren alaturi de oamenii afectați de inundațiile din ultimele zile din satele Ratești…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a fost marți la Satu Mare. Printre viztele oficiale a trecut și pe la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”, unde a ținut sa joace fotbal cu adolescenții. Premierul a tras cateva șuturi la poarta. „Am avut un schimb de pase cu elevii de la Liceul Teologic…

- Premierul Florin Cițu s-a aflat marți, 11 iunie, in vizita pe șantierul Centurii de Ocolire a municipiului Satu Mare. „Am venit sa vad rezultatele, eram și eu curios care este stadiul lucrarilor la podul peste Someș, dupa ce am acordat anul trecut finanțarea”, a explicat demnitarul. „Incepem proiecte…

- CSM Satu Mare a invins echipa Sepsi-SIC cu scorul de 75-54 (19-11, 27-16, 12-10, 17-17) in meciul trei din finala Ligii Naționale de baschet feminin. Scorul la general este acum 2-1 pentru echipa din Sfantu Gheorghe. Urmatoarea partida se joaca astazi, 11 mai de la ora 19.00 tot la Satu Mare. Principalele…

- CSO Cugir, a inceput cu stangul barajul de promovare in Liga a II-a, trupa condusa de Lucian Itu pierzand in deplasare, 0-2 (0-1), cu SCM Zalau (ocupanta locului secund in Seria a X-a). A fost prima manșa a dublei din semifinala, iar returul este peste o saptamana, sub Dragana, sambata, 15 mai, ora…