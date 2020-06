A fost publicata in Monitorul Oficial HG privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Guvernul a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul tarii, incepand de astazi, in baza Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, dupa cum a anuntat prim-ministrul Ludovic Orban. Potrivit lui Orban, in cadrul Comitetului National pentru Situatii de…

- Președintele Iohannis a anunțat marți, dupa ședința cu premierul și mai mulți miniștri, ca prelungirea starii de alerta este necesara pentru a putea gestiona mai departe pandemia de coronavirus. Klaus Iohannis a anunțat și noul set de masuri de relaxare implementate dupa 15 iunie, precum redeschiderea…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca decizia de prelungire sau nu a starii de alerta "depinde foarte mult de datele pe care Guvernul le va prezenta in sustinerea unei eventuale solicitari". "Dinspre Guvern si dinspre Palatul Cotroceni ni se spune ca starea de alerta ar urma sa fie prelungita.(...)…

- Dupa ce Marcel Ciolacu si Victor Ponta au anuntat ca PSD si Pro Romania se opun prelungirii starii de alerta dupa 15 iunie, si purtatorul de cuvant al ALDE, deputatul Varujan Vosganian, prezinta 12 motive pentru care aceasta masura nu este necesara. Cel putin nu pe intreg teritoriul tarii.Ministrul…

- LOTO. Agențiile loto nu se vor deschide, in ciuda relaxarii restricțiilor impuse de autoritați. In schimb, compania anunța ca va lansa in curand o versiune online a jocurilor sale. LOTO. Loteria Romana informeaza ca, urmare a Hotararii Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind aprobarea…